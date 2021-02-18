Воспитательница петербургского детсада отстояла свою честь через суд

В Санкт-Петербурге воспитатель детского сада добилась опровержения клеветы от родителей одного из малышей через суд. Как сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы, матери ребенкапридется придется заплатить 500 руб. компенсации, а также публично опровергнуть свои слова.

В суд обратилась помощница воспитателя детсада в Адмиралтейском районе, соседи которой - родители малыша, воспитанника детского учреждения. В декабре 2020 года отец семейства стучался к ней будучи пьяным, на что женщина ответила угрозой вызвать полицейских.

Утром в чате детсада, где присутствуют воспитатели и родители, появилось сообщение от матери семейства, которая обвинила воспитательницу в пьянстве, психической нестабильности и неадекватности. Ситуация переросла в скандал и сотрудница детсада решила защитить себя в суде. Женщина требовала 100 тыс. руб. компенсации.

Суд частично удовлетворил ее требования, признав ложными сообщение о пьянстве и присудив 500 руб. Также мать ребенка должна будет написать в чат опровержение своих слов.