В сильные морозы на канале Грибоедова начал таять лед

Очевидцы сообщают, что ледовое покрытие канала Грибоедова в Петербурге начало подтаивать, несмотря на сильные февральские морозы. Как пишет Piter.tv, необычные следы подтаявшего льда видны на участке между Мучным и Банковским мостами.

В пресс-службе "Водоканала" отметили, что стоит исключить версию слива в канал каких-то веществ или реагентов.

В пресс-службе комитета по природопользованию Смольного не смогли прокомментировать ситуацию.

Отметим, что накануне в северной столице было -15 градусов мороза, а минувшей ночью местами столбик термометра опускался до -24, что стало самой низкой температурой за эту зиму.

В четверг в городе будет также морозно, без осадков. Атмосферное давление пока держится выше нормы.