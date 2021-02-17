Участникам "Дома-2" велели выселиться за сутки

Участникам телешоу «Дома-2» предписали выселяться и покинуть площадку проекта за сутки. Как сообщает Telegram-канал Super.ru, об этом организаторы заявили участникам проекта на собрании с руководителями съемочного процесса.

Новое жилище телезвездам придется искать очень оперативно - до 18 февраля.

Как писал Санкт-Петербург.ру, проект "переехал" с ТНТ на СТС Love, однако производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом, поэтому съемки пока не проводятся.

В начале февраля организаторы собирались проводить новый набор участников и обновлять шоу.

Реалити-шоу даже вошло в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности - оно выходило на экраны ТВ с 2004 года.