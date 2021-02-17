Спасатели предупредили жителей Ленобласти о морозе в -35 градусов

В ближайшие дни в Ленинградской области ожидается аномальное понижение температуры воздуха. Региональное управление МЧС предупредило, что особо холодно будет по ночам - до -35 градусов, а днем около -29.

Из-за таких низких температур и влажности петербуржцев может порадовать красивая изморозь. Еще одним эффектом морозной погоды, вероятно, будет гололед на дорогах и тротуарах, так что автолюбителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Также повышается опасность коммунальных аварий и пожаров, вызванных нагрузкой на электропроводку.

Морозная погода продержится в регионе несколько дней.

По данным синоптиков, в Петербурге в четверг, 18 февраля, ожидается до -25 ночью и примерно -16 днем.

Как писал ранее Санкт-Петербург.ру, синоптики отмечали, что февраль в этом году будет характеризоваться резкими перепадами температур.