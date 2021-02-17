Союз журналистов Фомичевой не хочет покидать помещения Домжура

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти отказался покидать помещения на территории Дома журналиста на Невском проспекте, 70. Соответствующее письмо глава союза Людмила Фомичева направила председателю Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу.

В настоящее время Домжуром управляет АНО "Центр информационной поддержки". У него сменилось руководство и новый директор считает, что прежние управленцы должны вернуть в бюджет около 1,6 млн руб.

Кроме того, Союз журналистов попросили освободить три из четырех занимаемых ныне помещений в здании.

Фомичева, управлявшая АНО ранее, считает, что нарушений договора от 2017 г. не было.