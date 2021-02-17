Перлы Макарова, котировки Елина и комплименты Кехману: о чем пишет политический Телеграм в Петербурге

Едва не половина политического Телеграм в Петербурге взорвалась искрометным юмором по поводу сегодняшнего выступления спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и посвящена ему. Впрочем, это главная, но не единственная тема. Портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает знакомить читателей с постами в популярном мессенджере.

Ассамблея обсуждает перлы спикера Законодательного Собрания. Сегодня Вячеслав Макаров во время заседания пополнил список золотых цитат словом "шакалить". Таким образом он охарактеризовал участие в делегации в финское консульство депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника. Авторы канала не забыли упомянуть и сегодняшнюю фразу председателя парламента про ЛГБТ: "Обнимайтесь, целуйтесь с ними, сколько хотите. Так и до греха недалеко. Смотрите там, осторожнее".

Канал МСК приводит данные "биржи акций членов Правительства города" за неделю с 9 по 15 февраля. По мнению авторов канала, больше всех в Смольном котируются акции Евгения Елина. На втором месте идет Эдуард Батанов, на третьем - Валерий Пикалев. Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Ирина Потехина и Олег Эргашев. В общем, у авторов, конечно своеобразный подход к рейтингованию вице-губернаторов. Данные, как говорится, не более достоверные, чем прогноз погоды. Взять к примеру, тот факт, что акции Елина сейчас на этой "бирже" котируются выше всех. Какой в этом смысл, если с 1 марта Елин покидает Правительство?

Однако выглядит рейтинг симпатично. Вероятно, этот канал ведут для пиар-поддержки одного из вице-губернаторов.

"Занимательная конспирология" сегодня во всю нахваливает инициативу Михайловского театра по организации там центра вакцинации. Автор этого канала особым вниманием одаривает ныне директора театра, а ранее "бананового короля" Владимира Кехмана. Приведена цитата, о том что Михайловский отладит процессы и начнет прививать даже зрителей. Очень хвалебный пост. Впрочем, ничего предосудительного в этом нет. Авторы телеграм-каналов тоже хотят кушать. И не только бананы.