Михаилу Боярскому сделали КТ

Известный российский актер Михаил Боярский выписан из больницы и планирует 18 февраля принять участие в спектакле Театра имени Ленсовета. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Актеру сделали КТ, коронавируса у него не обнаружили. "Пятый канал" сообщил, что у него неуточненная пневмония.

Здоровью и жизни артиста ничего не угрожает, температуры нет. "Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета в вечернем спектакле", — рассказал он в Instagram.

Сын Боярского также поблагодарил поклонников артиста за добрые пожелания.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Д'Артаньяна привезли в больницу №122 в Санкт-Петербурге 16 февраля. Его жена Лариса Луппиан рассказала, что у артиста ухудшилось самочувствие. Она отметила, что актер делал прививку от коронавируса в январе.