СМИ заметили огромный особняк рядом с усадьбой сына Миллера

Журналисты обнаружили большой особняк в Ленинградской области. Трехэтажное здание находится рядом с домом Михаила Миллера, сына главы Газпрома Алексея Миллера, пишет 47news.

Площадь дома - более 4,1 тыс. кв. м. Размер участка - более 1 га.



Отмечается, что в 150 метрах от особняка находится вилла с озером, которая принадлежит Михаилу Миллеру.

По данным издания, внутри особняка в настоящее время ведутся отделочные работы.

Согласно подсчетам журналистов, рыночная стоимость такого имения может достигать 2 млрд руб.