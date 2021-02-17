В Петербурге после краткого потепления ожидается самая морозная ночь за всю зиму

В Петербурге в среду, 17 февраля, будет морозно и снежно. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

После пары достаточно теплх деньков петербуржцев снова ждет похолодание. В городе температура местами опустится до -14, а в области - до -16. Атмосферное давление будет выше нормы, возможен снег.



Ночью ожидаются сильные морозы: ночь на 18 февраля может стать одной из самых холодных с начала зимы.

Водителей призывают к особой осторожности, так как возможна гололедица. На момент написания заметки пробки в городе составили 4 балла.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне ночной снегопад вызвал 9-балльные пробки в нашем городе с утра. С неба сыпало весь день, так что к вечеру северная столица снова "встала". В "день жестянщика" традиционно произошло несколько ДТП, что только ухудшило ситуацию на дорогах.