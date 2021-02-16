Историку Дмитриеву не стали менять приговор

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге оставил в силе приговор главе карельского «Мемориала» (включен в реестр иноагентов) Юрию Дмитриеву. 13 лет колонии строгого режима ранее вынес в виде приговора Верховный суд Карелии.

Адвокат Виктор Ануфриев сообщил “Ъ”, что будет обжаловать приговор в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Дмитриева судили по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия.