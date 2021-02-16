Детей-"зайцев" запретили высаживать из общественного транспорта

Госдума приняла законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Изменения предложил кабмин.

Они касаются всех видов городского транспорта, включая трамваи.

Поправка направлена на сохранение безопасности детей, которые следуют без сопровождения родителей и могут оказаться в опасной ситуации, будучи высаженными за путешествие "зайцами".

Также депутаты разрешили регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.