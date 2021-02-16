Детские площадки, установленные над теплосетями, пришлось переносить с помощью суда

ГУП «ТЭК СПб» через суд добилось перенесения детских площадок для игр из опасных зон.

Специалисты ГУПа еще в 2019 году обнаружили, что детская площадка во дворе дома 50 по Дибуновской улице расположена в охранной зоне теплосети. Инспекторы направили запрос управляющей компании, однако та не отреагировала.

Спустя некоторое время ТЭК обнаружил такую же площадку во дворе дома 32 по Заневскому проспекту. ТСЖ также не отвечало на сообщения специалистов ГУПа.

В итоге "ТЭК СПб" приняла решение обращаться в суд.

Отмечается, что на контроле компании находятся более двадцати детских и спортплощадок вблизи теплосетей.

В пресс-службе ГУПа напомнили, что над трубопроводом нельзя возводить даже свалки. Также запрещено размещать вблизи теплосети парковки.