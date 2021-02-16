Петербург за ночь завалило снегом, после обеда выпадет еще больше

В Петербурге всю ночь шел снег, что сильно повлияло на ситуацию на дорогах. Бороться с последствиями стихии ночью вышли более тысячи машин и девять сотен дворников.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, по состоянию на 09:00, высота выпавшего за ночь снега достигла 6,5 см.

За прошедшие 24 часа с городских улиц собрали и вывезли почти 13 тыс. кубометров снега.

Как писал Санкт-Петербург.ру, синоптики прогнозируют сильный снегопад во второй половине дня. Утром город стоял в девятибалльных пробках и вполне возможно, что вечером ситуация повторится.