Петербуржцы засняли выбитые окна на верхних этажах Лахта-центра

Внимательные петербуржцы заметили и засняли выбитые окна на небоскребе «Лахта центр». Один из очевидцев опубликовал снимки в группе "ВКонтакте".

«С «Лахта центром», кажется, что-то не то», – подписал снимок автор поста в группе «ДТП и ЧП. Неизданное».

В комментариях пользователи предположили, что центр решили проветрить. Другие комментаторы шутили, что окна на такой высоте могли побить только чайки.

Как пишет "Мегаполис", в администрации комплекса объяснили, что на верхушке здания нет стекла. В той части фасады здания выполнены из металлической сетки. Такое решение позволяет снизить ветровыех нагрузки на башню, а также работает в качестве антиобледенительной меры. Таким образом, на верхушке ничего не вылетало и не билось, а просто осыпался снежный покров с решеток.

В Петербурге сегодня потеплело до -7 градусов, а во второй половине дня обещали сильный снегопад.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в январе "Лахта Центр" в особо морозное и влажное утро покрылся толстым слоем инея. Конструкции 462-метрового здания на северо-западе Петербурга обледенели после ночного мороза, явление засняли петербуржцы.