"Интернет - это помойка": Киселев рассказал, за что ЮрКиссу на самом деле дали награду

Юрий Киселев, который выступает под псевдонимом ЮрКисс, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени от президента России за реальные дела. Об этом рассказал отец артиста, владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, пишет Рен ТВ.

По его словам, Юрий проводил множество мероприятий в Крыму, Луганске и Донецке. Также он помогал возрождать храм.

«За просто так» медаль не дают, подчеркнул Киселев.

Бизнесмен призвал не обращать внимания на то, что на этот счет пишут в Сети. «Интернет — это помойка», — считает Киселев.

В обществе награждение певца вызвало немало возмущения. Публика не понимала, какие именно заслуги есть у ЮрКисса.