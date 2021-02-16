"Большая сумма": Галкин пожаловался на стоимость коммуналки в своем замке

Российский артист Максим Галкин пожаловался, что довольно много платит за коммунальные услуги. При этом сумму коммуналки он не назвал.

О содержании своего особняка-замка Галкин поведал зрителям телепередачи "Вечерний Ургант".

Комик упомянул, что в замке много осветительных приборов, поэтому особенно приходится следить за расходом электричества. Например, в одной из люстр у Галкина более 70 лампочек.

В коммунальные услуги входит оплата работы наемных сотрудников: садовника, поваров, помощников по дому, плотников, сантехников и т.д.



Он отметил, что общая сумма за коммуналку "не прям большая-большая, но приличная.

Галкин живет с Аллой Пугачевой и двумя детьми.