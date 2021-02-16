Снегопад помешает автолюбителям свободно ездить по магистралям Петербурга

В Санкт-Петербурге во вторник будет снежно - циклон принес в город потепление и обильные осадки. В связи с этим на дорогах ожидается ухудшение ситуации, возможны пробки.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, воздух прогреется до -7 градусов, а к вечеру немного похолодает. Ветер подует с северо-запада со скоростью до 9 метров в секунду.



Атмосферное давление будет выше нормы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, морозы ненадолго оставили северную столицу, однако во второй половине февраля синоптики обещают переменчивую погоду с резкими перепадами температур.