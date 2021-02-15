Жители Ленобласти, попавшие в блокадное кольцо, получат соцвыплаты

Петербуржцы, которые проживали в Ленобласти внутри блокадного кольца во время войны, смогут получить социальные выплаты. Губернатор Александр Беглов одобрил эти изменения в Социальный кодекс Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

По сравнению с военными годами, некоторые бывшие областные территории вошли в состав Петербурга, однако их жители не имели права на соцподдержку от города. В соответствии с изменениями, теперь блокадникам из области полагаются выплаты и доплаты к пенсии по инвалидности. Также ветеранам выдадут льготный проезд в общественном транспорте и право на оздоровительный отдых за счет городского бюджета.

В текущем году городской бюджет потратит на соцподдержку 134 млн руб.



Узнавать, какие именно населенные пункты входили в блокадное кольцо, будет специальная группа в Смольном.