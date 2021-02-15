Метеорологи обещают возвращение сильных морозов к четвергу

Петербуржцев во второй половине недели ждут морозы. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Завтра, 16 февраля, в городе все еще будет теплеть - воздух прогреется до -5. Однако в ночь на четверг ожидается сильное похолодание до -25 градусов. В выходные будет около -11.

Такие резкие перепады температур определяет циклон.

Весь остаток февраля будут постоянные перепады температуры, отметил Колесов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, неделя началась в нашем городе с потепления.