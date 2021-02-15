Судебные приставы ищут Михаила Боярского из-за долгов

Известный актер Михаил Боярский попал в базу судебных приставов. 12 февраля против него возбудили исполнительное производство из-за неуплаты штрафа ГИБДД в 3 тыс. руб., говорится в банке данных исполнительных производств УФССП по Петербургу.

Сообщается, что в ноябре прошлого года Михаил Боярский неправильно припарковал автомобиль и до сих пор не оплатил штраф. На оплату обычно дается 60 дней, а когда этот срок выходит, в дело вступают судебные приставы.

Как отмечает "КП", Mercedes Боярского часто можно заметить припаркованным в неположенном месте. Актер отмечал, что оставлять так машину его вынуждают съемки.