Петербургский прожиточный минимум установили выше федерального

В 2021 году прожиточный минимум для трудоспособного населения Санкт-Петербурга составил 13 073 рубля. Такие данные опубликованы на сайте Смольного в проекте постановления правительства.

На душу населения прожиточный минимум составляет 11 910 руб., для пенсионеров и детей - 10 280 руб. и 11 607 руб. соответственно.

Отметим, что МРОТ и прожиточный минимум в РФ с 2021 года рассчитываются, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.