В России протестируют приложение, способное заменить паспорт

В Минкомсвязи предложили провести в столице эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов, пишет РИА Новости.



Документ предусматривает, что эксперимент пройдет с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Приложение получит название «Мобильный идентификатор». Стоит отметить, что для разработки приложений и последующего их продвижения продвижения в AppStore существует специальный сервис. В свою очередь, «Мобильный идентификатор» сможет заменить паспорт на территории России при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.



В частности, приложение можно будет использовать для получения госуслуг в электронном виде — например, для выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости или для регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Часть услуг можно будет получить с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.



Приложение можно будет использовать вместо паспорта при личном обращении, в том числе для заключения трудового договора в электронном виде, а также для покупки авиа- и железнодорожных билетов на рейсы внутреннего сообщения.