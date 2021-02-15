В Минкомсвязи предложили провести в столице эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов, пишет РИА Новости.
Документ предусматривает, что эксперимент пройдет с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Приложение получит название «Мобильный идентификатор». Стоит отметить, что для разработки приложений и последующего их продвижения продвижения в AppStore существует специальный сервис. В свою очередь, «Мобильный идентификатор» сможет заменить паспорт на территории России при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.
В частности, приложение можно будет использовать для получения госуслуг в электронном виде — например, для выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости или для регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Часть услуг можно будет получить с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Приложение можно будет использовать вместо паспорта при личном обращении, в том числе для заключения трудового договора в электронном виде, а также для покупки авиа- и железнодорожных билетов на рейсы внутреннего сообщения.
В России протестируют приложение, способное заменить паспорт
© Фото: Балтфото
В Минкомсвязи предложили провести в столице эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов, пишет РИА Новости.
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