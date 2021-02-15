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Пожилой петербуржец вылепил снежную Ростральную колонну

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© Фото: Телеканал "Санкт-Петербург"

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Петербургский пенсионер Владимир Кузьмин украсил двор на Ланском шоссе Ростральной колонной. Как пишет Neva Today, петербуржец занимается снежной скульптурой уже десять лет.

Ему нравится выполнять копии знаменитых достопримечательностей северной столицы. Так, славу ему принесли снежные копии Исаакиевского и Петропавловского соборов, Спаса на Крови.

К счастью, дворники и жители двора не жалуются на произведения Кузьмина, так что желающие могут беспрепятственно и без спешки сделать селфи с красивыми изваяниями.

Телеканал "Санкт-Петербург" отмечает, что скульптор также создал несколько древнегреческих ваз и уже приступил к работе над новым произведением – снежной пушкой. 

Как писал Санкт-Петербург.ру, мороз в нашем городе будет постепенно спадать. В понедельник днем ожидается до -10 градусов. Однако в ближайшую неделю ночи будут достаточно морозными.

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