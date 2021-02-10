Петербуржец отсудил у магазина 350 тыс. руб. за скользкие ступеньки

Жителю Петербурга выплатили 350 тыс. руб. в качестве компенсации за падение на ступенях магазина. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по городу.

Инцидент произошел у хозяйственного магазина. Входная лестница была скользкой и к тому же усыпанной снегом. В результате неудачного падения петербуржец попал в больницу и был дважды прооперирован. Однако до конца исправить травму не удалось и пострадавший остался калекой с неизлечимым заболеванием опорно-двигательного аппарата, мужчина с трудом ходит.

Суд обязал владельца магазина уплатить моральный ущерб. Средства поступили пострадавшему только после того, как в дело вмешались приставы.