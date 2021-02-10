СМИ: К обыскам в похоронных бюро Петербурга привело поведение обычного могильщика

Обыски в различных фирмах, занимающихся ритуальными услугами в северной столице, проходят после истории с могильщиком. Как пишет 47news, после этого эпизода следствие смогло возбудить уголовное дело.

Сотрудники экономической полиции следили за деятельностью кладбища "Святой Константин" в Ломоносовском районе Ленобласти, отмечает издание. Там один из могильщиков оказал услуги по захоронению двоим заказчикам и часть оплаты перевел себе на банковскую карту. В целом работнику вменили хищение у предприятия 85 тыс. руб., хотя сумма по одному этому эпизоду небольшая. 38-летний могильщик был задержан.

Издание полагает, что случай и послужил поводом для более масштабных обысков.

Как писал Санкт-Петербург.ру, обыски прошли по 15 адресам, в том числе в кабинете президента Ассоциации предприятий похоронной отрасли региона Валерия Ларькина.