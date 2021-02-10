Экс-супруга Вороненкова решилась открыть тайну Максаковой

Возвращение оперной певицы Марии Максаковой с Украины в Россию вызвало негодование и шок среди российских знаменитостей. Как пишут "Невские новости", первая супруга убитого мужа Максаковой отреагировал тем, что собралась раскрыть главную тайну артистки и рассказать, как Мария неоднократно подвергала опасности ее единственную дочь.

По словам экс-супруги Вороненкова Макеенко, Максакова всячески пыталась испортить дела в их семье, препятствовала общению отца с дочерью ― распускала слухи о ее наркотической зависимости, пытаясь получить наследство депутата.

Макеенко заявила, что артистка "обокрала" ее дочь.

Максакова была замужем за Вороненковым с 2015 по 2017 год, когда его убили в Киеве.

Как писал Санкт-Петербург.ру, недавно Максакова заголосила на шоу "Пусть говорят", не перенеся критики в свой адрес.