У работников похоронного бизнеса Петербурга проводят обыски

Сотрудники СУ СК по Санкт-Петербургу и Управление экономической безопасности ГУ МВД города пришли с обысками в ряд крупных похоронных бюро. Как пишет АБН, обыски проходили 10 февраля примерно по 15 адресам.

Они ведутся в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В частности, проверки коснулись президента Ассоциации предприятий похоронной отрасли, «Похоронного дома» в Петергофе и Кронштадте и др.

По делу задержан один человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Арбитражном суде нашего города также начался процесс по кладбищам Колпинского района. ООО «Похоронная служба» требует отменить результаты торгов на обслуживание захоронений.