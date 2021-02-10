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У работников похоронного бизнеса Петербурга проводят обыски

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© Фото: Балтфото

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Мероприятия приурочены к делу по статье о присвоении и растрате с использованием своего служебного положения.

Сотрудники СУ СК по Санкт-Петербургу и Управление экономической безопасности ГУ МВД города пришли с обысками в ряд крупных похоронных бюро. Как пишет АБН, обыски проходили 10 февраля примерно по 15 адресам.

Они ведутся в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В частности, проверки коснулись президента Ассоциации предприятий похоронной отрасли, «Похоронного дома» в Петергофе и Кронштадте и др.

По делу задержан один человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Арбитражном суде нашего города также начался процесс по кладбищам Колпинского района. ООО «Похоронная служба» требует отменить результаты торгов на обслуживание захоронений.

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