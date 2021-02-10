Народные избранники хотят вернуть вытрезвители в Петербург

Депутаты ЗакСа Петербурга проголосовали за возвращение вытрезвителей. Как пишет 78.ru, документ представил зампред ЗакСа Сергей Соловьев.

Пока в парламенте нет рабочей группы по этому вопросу, однако она создается, рассказал депутат.

Прописывать правила работы и забора людей в вытрезвители будут до весны.

Соцопросы ранее показали, что возвращение вытрезвителей поддерживают около 80% петербуржцев.

Заведения будут платными.

Вытрезвители вернули с 2021 года, они уже действуют в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде.