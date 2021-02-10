Смольный поддержит самозанятых

Депутаты Законодательного собрания поддержали проект закона, направленный на поддержку самозанятых граждан. За высказались 40 депутатов, один парламентарий воздержался, голосов против не было, пишет "ПД".

Изменения вносятся в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» и коснутся десятков тысяч самозанятых петербуржцев. На них предлагается распространить те же меры поддержки, которые получает сейчас малый и средний бизнес. Также планируется оказать помощь работникам сельхоза и ремесленного сектора.

Для МСП сейчас действуют финансовая, правовая, информационная поддержка.

В период пандемии коронавируса самозанятые пострадали не меньше МСП, отметили народные избранники, поэтому и поддержка им нужна аналогичная.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Фонд содействия кредитованию организациям малого и среднего бизнеса планирует в 2021 году выдавать микрозаймы для самозанятых по ставке чуть выше 4% годовых.