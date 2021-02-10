Петербуржцев поразил пар над Невой

В Петербурге с утра заметили редкое природное явление - густой туман над Невой. Главный синоптик города Александр Колесов объяснил необычные испарения.

По его словам, явление называется туман парения и вызвано теплой водой в устье Невы. На морозе она образует пар. При этом дымка настолько сильная, что её выносит на невские берега.

Участок ЗСД между Васильевским и Канонерским островами оказался окутан этим густым туманом, так что автомобилисты ехали там с замедленной скоростью.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ночная температура сегодня побила рекорд, опустившись до -21,2.