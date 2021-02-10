Петербуржцам пообещали 25 новых детсадов

В 2021 году в Петербурге планируется построить 25 детских садов и 11 школ. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время посещения школы №707 вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Беглов уточнил, что рассчитывает на поддержку министерства. Школы и детсады будут строить за счет бюджета Петербурга, федеральных средств и вложений инвесторов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в прошлом году Смольный купил 19 зданий для социальных объектов за 5 млрд руб., в 2021 планируется потратить на 3 млрд больше. В коронавирусный год в нашем городе появилось 12 новых детсадов.