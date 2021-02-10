Основатель клиники "Скандинавия" скончался от коронавируса

В северной столице скончался бизнесмен и основатель клиники «Скандинавия» Глеб Михайлик. Об этом написал в Facebook врач частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

60-летний предприниматель был госпитализирован в Боткинскую больницу с осложнениями от коронавируса в начале февраля. Когда он заразился, не уточняется.

Также не сообщается о дате и месте прощания с Глебом Михайликом.

Напомним, что Михайлик основал платные клиники «АВА-Петер» и «Скандинавия» в Петербурге. Два года назад он продал этот бизнес и ушел с поста гендиректора.

Также предприниматель занимался созданием гериатрических центров «Наша забота».