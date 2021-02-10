Академики предложили поднять пенсию россиян до 22 тыс. рублей

Средняя пенсия в РФ должна находиться на уровне не ниже 22 тыс. руб. Только такие значения помогут гражданам преодолеть кризис от пандемии коронавируса, считают в Российской академии наук.

Как сообщает «МК-Новосибирск», академики-экономисты предлагают поднять пенсионные выплаты так называемым путем увеличения доходов.

Модель предполагает, что пенсии будут находиться на уровне минимум 22 тыс. руб., выплаты по безработице - около 25 тыс., а минимальная зарплата - 20 тыс.

По мнению академиков, выделить деньги на это можно из Фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов.

В докладе экономистов подчеркивается, что жители России страдают от безденежья. Из-за этого "проседает" экономика, потому что нет покупательской способности.