Десятки штрафов выписаны после участия несовершеннолетних в несогласованных акциях

30 постановлений об административных штрафах за участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах в Петербурге придется заплатить родителям. Об этом, как передает ТАСС, сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

По ее словам, все отцы и матери участников акций получили предупреждения, а штрафы получили только три десятка человек.

В частности, петербуржцам рекомендовали усилить внимание со стороны образовательного учреждения.

Митянина уточнила, что большинство подростков - в возрасте 15-16 лет. Также она отметила, что они "хорошо информированы, получают информацию из интернета". "Такое ощущение, что все они были подготовлены", - заявила детский омбудсмен, добавив, что они повторяли одно и то же объяснение - решили прогуляться в центре, а вовсе не участвовали в акции.

Как писал Санкт-Петербург.ру, несогласованные акции в нашем городе проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля. Сотни задержанных получили штрафы и административные наказания в виде ареста - в среднем, на десять суток.