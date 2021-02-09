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В петербургском суде начался процесс по кладбищам Колпино

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© Фото: Балтфото

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ООО "Похоронная служба" требует отменить результаты торгов на обслуживание кладбищ Колпинского района.

ООО «Похоронная служба» требует отменить результаты торгов на обслуживание кладбищ Колпинского района через суд. Как пишет АБН, дело рассматривается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По мнению истца, комитет по торговле Смольного некорректно разместил на сайте информацию о проведении конкурса - сообщение было почти скрыто. Кроме того, "Похоронная служба" считает ряд требований невыполнимыми.

Например, требовалось, чтобы подрядчик имелопыт работы на кладбищах площадью от 63 га в городах с населением более 5 млн человек. Таким образом, для Петербурга дело ограничивалось фирмами, которые уже имели договоры с властями северной столицы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, во Всеволожском районе с кладбищами наблюдаются примечательные процессы. Так, по данным издания, там есть возможный поток неофициальных денег и свежие могилы на закрытых кладбищах. Кроме того, муниципалы занимаются «выдавливанием» местного бизнеса. 

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