В петербургском суде начался процесс по кладбищам Колпино

ООО «Похоронная служба» требует отменить результаты торгов на обслуживание кладбищ Колпинского района через суд. Как пишет АБН, дело рассматривается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По мнению истца, комитет по торговле Смольного некорректно разместил на сайте информацию о проведении конкурса - сообщение было почти скрыто. Кроме того, "Похоронная служба" считает ряд требований невыполнимыми.

Например, требовалось, чтобы подрядчик имелопыт работы на кладбищах площадью от 63 га в городах с населением более 5 млн человек. Таким образом, для Петербурга дело ограничивалось фирмами, которые уже имели договоры с властями северной столицы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, во Всеволожском районе с кладбищами наблюдаются примечательные процессы. Так, по данным издания, там есть возможный поток неофициальных денег и свежие могилы на закрытых кладбищах. Кроме того, муниципалы занимаются «выдавливанием» местного бизнеса.