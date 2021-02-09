Власти Петербурга просят пересмотреть права силовиков на митингах

Четыре оппозиционные фракции петербургского парламента подписались под обращением к председателю ЗакСа Вячеслава Макарова, в котором требуют инициировать слушания по внесению изменений в городской закон «О митингах, шествиях, пикетировании». Об этом глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский рассказал в своем канале в Telegram «ВишНевское время».

Также под обращением подписались коммунисты, справедливороссы и Партия Роста.

Поводом для такой инициативы стали события последних пары недель, когда в Петербурге прошли три несанкционированные акции.

Как писал Санкт-Петербург.ру, после митингов сотни человек были арестованы и оштрафованы по решениям судов северной столицы.