Петербург готовится к открытию фудкортов

Смольный готовится разрешить работать фудкортам в торговых центрах и комплексах Петербурга. Об этом, как пишет 78.ru, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина.

Вероятно, в этом же обновлении постановления о предотвращении распространения коронавируса будет и послабление для театров - планируется увеличить число зрителей, которым разрешено одновременно находиться в зале.

Решение о фудкортах должно одобрить Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Как писал Санкт-Петербург.ру, фудкорты закрыли в декабре прошлого года вместе с ресторанами, барами и кафе на период новогодних праздников. Смягчение режима для общепита произошло 30 января, однако фудкорты стали исключением. Владельцы ТЦ не раз обращались в Смольный, чтобы власти пошли навстречу бизнесу, продолжающему на протяжении многих месяцев нести убытки из-за пандемии.