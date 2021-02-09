В сеть попали первые скриншоты нового Android 12

В распоряжении издания XDA Developers оказались скриншоты интерфейса Android 12. Как пишут "Вести", в новой версии операционки пользователей будут ждать значительные визуальные изменения.

Например, цветовая гамма значков, строки поиска и т.д. будет подстраиваться под цвет обоев.

Изменяется и структура отображения уведомлений на мобильной платформе Google. Сообщения в чатах и пропущенных звонках будут располагаться в отдельном разделе.

Разработчики создали возможность полностью отключить камеры и микрофоны смартфона.

Android 12 должна запуститься в конце лета или начале осени. Превью ОС выйдет в течение пары недель.