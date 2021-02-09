Смольный изменил стандарты для расчета стоимости ЖКУ

В Петербурге установили региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как сообщила пресс-служба Смольного, губернатор подписал соответствующее постановление.

Стандарты устанавливаются ежегодно, чтобы можно было рассчитать размеры субсидий, мер соцподдержки и др. Теперь правительство сможет рассчитать размеры компенсаций за ЖКУ для льготников.

В Смольном уточнили, что региональные стандарты для отопительного и летнего сезонов в 2021 году выросли в среднем от 3,1% до 6,7%.

Как писал Санкт-Петербург.ру, компенсации для оплаты ЖКУ с 1 июля льготным категориям петербуржцев будут начислять по показаниям счетчиков.