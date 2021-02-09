Петербуржцы делятся фотографиями заснеженного морозного города

Утром 9 февраля петербуржцы стали свидетелями настоящей зимней сказки - все деревья, кусты, скамейки, дома покрылись серебристым снегом и инеем из-за влажности и мороза. Как пишет "КП", корреспондент издания запечатлела улицы города.

Также жители северной столицы активно делятся фотографиями в соцсетях.

Как писал Санкт-Петербург.ру, морозные дни задержатся в нашем городе. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду может быть до -20 градусов, а 10 февраля выглянет солнце.