Максакова повысила голос на гостей ТВ-шоу после упреков

Оперная певица Мария Максакова, снова ставшая героиней ток-шоу, устроила очередной скандал в студии и переругалась со всеми гостями и экспертами. Максакова буквально устроила спектакль в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

По ее словам, она обижена на мать, которая заставила ее чувствовать себя одиноким ребенком, так как много времени посвящала карьере. В настоящее время Максакова не может найти общий язык с матерью.

Также артистка недовольна поведением экс-мужа Владимира Тюрина. Она сообщила, что мужчина бил ее.

Отвечая на совет психолога Галины Запорожцевой, которая призвала забыть все обиды и первой сделать шаг навстречу матери, 43-летняя артистка просто попыталась «запеть». Она раскрыла рот и заголосила хорошо поставленным голосом, перекрывая речь эксперта.

Необычное поведение артистки возмутило даже ведущего Дмитрия Борисова. Он счел неадекватное поведение "запрещенным приемом".

Напомним, с 2016 года Максакова живет на Украине с бывшим коллегой по Госдуме РФ Денисом Вороненковым. В конце января 2021 года она прибыла в Москву для участия в разбирательствах по недвижимости.