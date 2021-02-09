Петербуржцы начали сбор подарков для одиноких бабушек и дедушек

Волонтеры проводят сбор подарков для одиноких бабушек и дедушек к 23 февраля и 8 Марта. Акция курируется в группе "ВКонтакте".

Как советуют организаторы, в красочный пакет с пометкой, для кого - бабушки или дедушки - предназначен подарок, нужно положить минимум три вещи: полотенце, чай (цикорий или кофе), а также сладости на выбор. Это может быть зефир, шоколадные конфеты, мармелад, пряники, печенье и так далее.

Также можно приложить живые цветы или перечислить деньги на их покупку.

Волонтеры отмечают, что пенсионеры будут рады и открыткам ручной работы.