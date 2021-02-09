Мать задержанного подростка требует компенсацию морального вреда на 200 тыс. рублей

От жительницы Красноярская в петербургский суд поступил иск о компенсации морального вреда за задержание несовершеннолетнего. Женщина собирается взыскать с полиции 200 тыс. руб, пишут "Невские новости".

Задержание произошло в апреле 2020 года. 17-летнего подростка остановили за нарушение режима самоизоляции и задержали, отправив в центр содержания несовершеннолетних. При этом его сестра не смогла забрать брата из центра.

Подросток пошел к своей сестре, чтобы передать продукты дедушке, который не мог выйти из-за действовавших тогда в городе ограничений.

По решению суда, мать мальчика получит 200 тыс. руб. за моральный ущерб.