Немой петербуржец, оштрафованный за скандирование лозунгов на несогласованной акции, обжалует решение суда

Глухонемой петербуржец планирует обжаловать решение Красносельского районного суда, по которому он должен выплатить штраф в 5 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции и в том числе за «скандирование лозунгов».

Как утверждает мужчина, он не знал о митингах, а также не мог слышать призывы сотрудников полиции прекратить акцию, которая прходила 31 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в данном случае нужно оспорить решение суда.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Евгений Агафонов, инвалид по слуху III группы, был задержан после акции в конце января. Его адвокат Сергей Локтев сообщал, что мужчине не предоставили переводчика, так что он не понимал слов полицейских.