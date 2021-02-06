Полицейские доставили задержанного петербуржца в прививочный пункт

В Петербурге полицейские доставили арестованного 43-летнего мужчину на вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Участник незаконной акции был арестован на 10 суток и отбывал наказание в СИЗО УМВД Приморского района. Он попросил сотрудников изолятора позволить ему сделать вторую часть прививки от коронавируса.

Правоохранители исполнили просьбу задержанного, а после отвезли мужчину дальше отбывать наказание.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе прививку можно сделать более чем в сотне пунктов. Привиты свыше 86 тыс. горожан.