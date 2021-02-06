Названа причина этапирования Михаила Ефремова из колонии

Актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам лишения свободы, этапировали в Москву в один из СИЗО, чтобы он смог принять участие в следственных действиях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

Подробностей служба не сообщила.

Как писал Санкт-Петербург.ру, актера этапировали из колонии №4, его адвокат подтвердил этот факт, не уточняя, для чего его подзащитного везут в Москву.

По данным телеграм-канала Mash, Ефремов прибыл рассмотрение кассационной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП, за которое актер отбывает срок.

ТАСС сообщает, что артисту предстоит очная ставка со лжесвидетелями.

Члены ОНК в Белгороде сообщили, что посещали Михаила Ефремова в колонии буквально на днях и никаких данных о переводе не получали. Жалоб от Ефремова также не поступало.