Телеканал "Санкт-Петербург" провел трансляцию событий в северной столице в субботу

В Петербурге суббота прошла в ожиданиях несанкционированных акций. Телеканал «Санкт-Петербург» вел онлайн-трансляцию с улиц. Как докладывали корреспонденты телеканала, в городе на Неве была спокойная обстановка, горожане занимались своими делами. Некоторые, отвечая на вопросы журналистов, упоминали, что не поддерживают протесты и оппозиционеров. При этом, по данным телеканала, в некоторых местах активисты пытались собрать несогласованные митинги, однако на призывы не откликнулись.

Трансляция, зафиксировавшая события в Петербурге 6 февраля, находится здесь.



Как отметили в одном из городских телеграмм каналов"Патрульный СПб": «власти начали тестировать новые для себя методы (и уже привычные для медиа со стороны активистов) - прямые трансляции в социальных сетях" и "выглядит кейс чем-то новым, даже власти Москвы еще не использовали активно такой формат. Видимо Петербург - площадка для обкатки».



Действительно, раньше Телеканал Санкт-Петербург, как и другие государственные издания, сторонился освещения какой-либо протестной активности. Сегодня же представители телеканала в режиме онлайн вели трансляцию по теме протестов и не побоялись даже открыть комментарии под видео.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе перекрывали центральные улицы из-за возможных массовых акций. Однако сегодня активисты протестовать не вышли.