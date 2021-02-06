Волонтеры собирают трости и костыли для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» запустила в Петербурге сбор тростей и костылей для бездомных. Также пригодятся ходунки, отметили представители организации в посте в Instagram.

Как пояснили в "Ночлежке", многим из обращающихся в организацию нелегко ходить - люди бывают травмированы или попросту немолоды.

Приносить полезные приспособления можно в любой день с 9:00 до 21:00 на Боровую, 112б (вход с Расстанной, 1).

Как писал Санкт-Петербург.ру, в организации регулярно проводят сборы полезных вещей. Например, в прошлый раз для бездомных собирали теплую одежду и термосы, ведь в нашем городе установилась морозная погода.