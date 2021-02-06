Полицейские пресекли фотосъемки Jaguar в Петербурге

В центре Петербурга полиция не дала устроить съемки "Ягуаров" на Дворцовой площади. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Признавашки ДТП и ЧП». В группе опубликовали видео с места происшествия.

Вечером 5 февраля у площади заметили шесть эвакуаторов с модными автомобилями.

Полицейские предупредили водителей, что им придется покинуть площадь.

Кому принадлежат машины и зачем они прибыли на Дворцовую площадь, очевидцы не уточнили. В комментариях пользователи выразили мнение, что автомобили пригнали на площадь для съемок - фильма или фотосессии.