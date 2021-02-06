Петербуржцы принесли цветы к Памятнику жертвам политических репрессий

У памятника жертвам политических репрессий заметили людей с цветами и полицию. Около пяти человек возложили цветы к мемориалу на Воскресенской набережной, сообщает «Мойка78».

При этом, по данным ЗакС.ру, у памятника припаркованы 11 автобусов ГУП "Пассажиравтотранс", в которых в дни несанкционированных митингов перевозят задержанных.

По данным издания, "Протестный Петербург" планировал здесь акцию в 15 ч., однако отменил ее из-за повышенного внимания силовиков.

Напомним, что в субботу утром полиция перекрыла центральные улицы Петербурга, закрывали и станцию метро "Невский проспект". Общественный траспорт ходил по укороченному маршруту из-за закрытого Невского проспекта, в центре заметили пробки. По городу перемещаются представители СМИ в желтых жилетах с надписью «Пресса».